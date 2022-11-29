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عربي-دولي

بلينكن: فرضنا عقوبات صارمة ضد موسكو.. ونواصل الضغط

Lebanon 24
29-11-2022 | 10:45
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن دول حلف الناتو متحدة في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مشيرا إلى "نجاح واشنطن في تضييق مصادر التمويل لروسيا".

وأضاف خلال كلمته على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست، أن الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو "وستواصل الضغط على الاقتصاد الروسي".
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كما شدد على أن بلاده تساعد كييف في التصدي لاستهداف القوات الروسية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

البحر الأسود ساحة حرب
إلى ذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، متهماً في الوقت عينه روسيا بتحويل البحر الأسود إلى ساحة حرب.

"سنفوز على إيران"
أما في رده على سؤال حول توقعه لنتيجة المباراة المرتقبة في وقت لاحق اليوم بين المنتخبين الأميركي والإيراني في كأس العالم، فأعرب بلينكن عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على هزيمة المنتخب الإيراني.

المصدر: العربية
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