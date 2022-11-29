روسيا تفقد سوق الطاقة الأوروبية إلى الأبد!

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إعتبر مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول أن روسيا فقدت أوروبا التي كانت أكبر أسواقها للطاقة إلى الأبد.وأضاف بيرول في مؤتمر للطاقة، أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع هبوط إنتاج النفط الروسي بنحو مليوني برميل يومياً بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.وسيبدأ الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي المنقول بحراً في 5 كانون الاول المقبل، كما أنه يجري التنسيق مع مجموعة السبع من أجل فرض سقف سعري على بيع الخام الروسي، لتقليص إيرادات موسكو النفطية.