سخرية تطال ستولتنبرغ: "بوتين خارق لا يقهر"!

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إنتقد مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بعد اتهامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة استخدام "الشتاء كسلاح" ضد أوكرانيا.وعلق رواد مواقع التواصل بسخرية على تصريح ستولتنبرغ، فقال أحد المستخدمين: "وفقا لك، يستخدم بوتين الغاز والزيت والحبوب، والآن الشتاء كسلاح. إن بوتين حقا خارق، لا يقهر".فيما علق مستخدم آخر: "لمعلوماتك، الشتاء فصل وليس سلاح". وسخر شخص ثالث قائلا: "الآن سوف يتسلح الناتو ويدعم الشتاء".هذا وعبر شخص آخر عن امتعاضه من الأزمة الأوكرانية، وكتب: "إلى متى سيستمر هذا؟ هناك احتجاجات في جميع المدن الكبرى في الغرب. مخزونات الأسلحة تنفد".