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عربي-دولي
البنتاغون: لا خطط لدينا لتزويد كييف بأنظمة "باتريوت"
Lebanon 24
29-11-2022
|
16:59
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر، أن واشنطن لا تخطط في الوقت الحالي لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
وقال رايدر: "عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا، تظل قضايا شحنات أنظمة الدفاع الجوي أولوية رئيسية لوزارة الدفاع الأميركية والمجتمع الدولي، أما بالنسبة لأي نوع من أنواع منظومات باتريوت، في هذه المرحلة ليس لدينا أي خطط لتزويد أوكرانيا بها".
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كما أشار ممثل وزارة الدفاع الأميركية، الى أن واشنطن ستواصل المشاورات مع حلفائها وشركائها بشأن الأسلحة التي تلبي احتياجات أوكرانيا الدفاعية على أفضل وجه.
المصدر: نوفوستي - روسيا اليوم
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