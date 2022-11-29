Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون: لا خطط لدينا لتزويد كييف بأنظمة "باتريوت"

Lebanon 24
29-11-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1015494-638053609709074486.jpg
Doc-P-1015494-638053609709074486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر، أن واشنطن لا تخطط في الوقت الحالي لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".


وقال رايدر: "عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا، تظل قضايا شحنات أنظمة الدفاع الجوي أولوية رئيسية لوزارة الدفاع الأميركية والمجتمع الدولي، أما بالنسبة لأي نوع من أنواع منظومات باتريوت، في هذه المرحلة ليس لدينا أي خطط لتزويد أوكرانيا بها".
Advertisement


كما أشار ممثل وزارة الدفاع الأميركية، الى أن واشنطن ستواصل المشاورات مع حلفائها وشركائها بشأن الأسلحة التي تلبي احتياجات أوكرانيا الدفاعية على أفضل وجه.
المصدر: نوفوستي - روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:29 | 2022-11-29
18:02 | 2022-11-29
17:49 | 2022-11-29
17:43 | 2022-11-29
16:30 | 2022-11-29
16:00 | 2022-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website