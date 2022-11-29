"الضفّة" تغلي بعد مقتل 4 فلسطينيين وعملية دهس

بالتزامن مع يوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين وبعد ساعات من جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، حذّر خلالها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من أن الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل الى درجة الغليان مرة أخرى، قتل الجيش الإسرائيلي أمس، 4 فلسطينيين في مواجهات ومداهمات وعملية دهس في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

Advertisement

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتل الشقيقان جواد وظافر ريماوي برصاص الجيش الإسرائيلي في كفر عين، قضاء رام الله، كما أطلق جنود إسرائيليون النار خلال مواجهات ببلدة بيت أمر جنوب مدينة بيت لحم، فأصابوا فلسطينيا برأسه، مما أدى الى مقتله.

وفي محيط مدينة رام الله، قرب مستوطنة كوخاف، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص شاباً فلسطينياً، نفّذ عملية دهس أدت لإصابة مجندة إسرائيلية.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "جرائم القتل اليومية إعلان حرب من الحكومة الإسرائيلية الحالية واليمينية القادمة وتدمير لكل شيء".

ورأت حركة حماس أن "هذه الدماء ستكون وقوداً لثورة شعبنا وانتفاضته المستمرة".



