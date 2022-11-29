Advertisement

عربي-دولي

وزيرة خارجية باكستان تجري محادثات في كابول

Lebanon 24
29-11-2022 | 17:49
A-
A+
Doc-P-1015505-638053662534060290.jpg
Doc-P-1015505-638053662534060290.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحثت وزيرة الخارجية الباكستانية حنا رباني خار مع وزير الخارجية الأفغاني بالإنابة أمير خان متقي اليوم سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في العديد من القضايا، من بينها تحرير السجناء الأفغان في باكستان ونقل السلع والركاب والقضايا التجارية.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يطلب من قياداته التشاور في قرار له بالانسحاب من كل الحكومات الاقليمية
lebanon 24
30/11/2022 06:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الباكستاني يعين عاصم منير قائداً للجيش
lebanon 24
30/11/2022 06:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أمنية لـ"الجزيرة": إشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية في معبر حدودي جنوب شرقي أفغانستان
lebanon 24
30/11/2022 06:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان مهددة... ما علاقة الانهر الجليدية؟
lebanon 24
30/11/2022 06:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24

باكستان

كابول

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2022-11-29
23:00 | 2022-11-29
18:29 | 2022-11-29
18:02 | 2022-11-29
17:43 | 2022-11-29
16:59 | 2022-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website