وزيرة خارجية باكستان تجري محادثات في كابول

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بحثت وزيرة الخارجية الباكستانية حنا رباني خار مع وزير الخارجية الأفغاني بالإنابة أمير خان متقي اليوم سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في العديد من القضايا، من بينها تحرير السجناء الأفغان في باكستان ونقل السلع والركاب والقضايا التجارية.