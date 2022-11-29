أميركا توافق على بيع محتمل لمنظومة مضادّة للطائرات المسيّرة لقطر بمليار دولار

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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة مضادة للطائرات المسيرة لقطر تبلغ قيمتها مليار دولار.وقالت البنتاغون في بيان إن المتعاقدين الرئيسيين سيكونون رايثيون تكنولوجيز كورب وإس.آر.سي ونورثروب جرومان كورب.وأضافت أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون أخطرت الكونجرس بالصفقة المحتملة اليوم.