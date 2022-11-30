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عربي-دولي

أوكرانيا للناتو: أسرعوا بتزويدنا بالأسلحة والمولدات

Lebanon 24
30-11-2022 | 00:30
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دعت أوكرانيا، الثلاثاء، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) المجتمعة في بوخارست إلى تسريع تزويدها بالأسلحة والمعدات الكهربائية، لمساعدة البلاد على مواجهة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة بسبب القصف الروسي.
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وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، قبل وقت قليل من بدء لقاء مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: "في المرة السابقة، قلت 3 كلمات: أسلحة، أسلحة، أسلحة. هذه المرة لدي 3 كلمات أخرى: أسرَع، أسرَع، أسرَع"، وفق فرانس برس.
أما عن الحاجات الأوكرانية الأكثر إلحاحاً، فقد أشار إلى أنها مولدات وصواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

موسكو تتوعد
تأتي تلك التصريحات بعد أن كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قد توعد في وقت سابق الثلاثاء باستهداف منظومات باتريوت الصاروخية للدفاع الجوي إذا أرسلها الناتو لأوكرانيا.

كما قال إنه "إذا قام الناتو بتسليم منظومات باتريوت إلى كييف وأفراد من الحلف، فسيصبحون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الروسية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

استخدام الشتاء كـ"سلاح حرب"
وكان ستولتنبرغ قد صرّح في وقت سابق خلال النهار أثناء استضافته الاجتماع الذي يستمر يومين لوزراء خارجية الحلف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استخدام الشتاء كـ"سلاح حرب" ضد أوكرانيا مع "هجمات متعمدة" على المنشآت المدنية لحرمان البلاد من التدفئة والكهرباء والماء.

كما أضاف أن هدف الكرملين هو "إلحاق أكبر قدر ممكن من المعاناة بالمدنيين الأوكرانيين لمحاولة كسر صمودهم ووحدتهم في مكافحة" العملية العسكرية الروسية.
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