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عربي-دولي
الصين تسجل تراجعاً طفيفاً في إصابات كورونا
Lebanon 24
30-11-2022
|
01:00
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قالت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء، إن الصين سجلت 37828 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، منها 4288 إصابة مصحوبة بأعراض و33540 بلا أعراض.
وسجلت الصين 38645 إصابة بفيروس كورونا في اليوم السابق، منها 3624 إصابة مصحوبة بأعراض و35021 بلا أعراض.
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ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، دون تغير عن اليوم السابق أيضاً، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات عند 5233.
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