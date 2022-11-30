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عربي-دولي

أوكرانيا تقصف محطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية

Lebanon 24
30-11-2022 | 01:30
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قال حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت إن القوات الأوكرانية قصفت محطة كهرباء في عدة هجمات على المنطقة، الثلاثاء، مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

وأضاف ستاروفويت عبر "تليجرام": "كان هناك إجمالاً حوالي 11 عملية إطلاق (هجوماً)، أصيبت محطة للكهرباء بسبب هذا، هناك انقطاع جزئي في التيار الكهربائي في مقاطعتي سودجا وكورينيفو"، مشيراً إلى أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن إصابات محتملة.
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