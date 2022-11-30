توقيف فرنسيين في مالي.. وباماكو تعلن اعتقال "مجرمين"

أعلنت فرنسا، الثلاثاء، توقيف رعايا فرنسيين في مالي التي أعلنت من جانبها اعتقال 4 أشخاص قال المجلس العسكري إنهم "مجموعة من المجرمين ومهربي المخدرات".



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية رداً على سؤال لوكالة "فرانس برس": "تبلّغنا بتوقيف رعايا فرنسيين في مالي. نحن نتابع الأوضاع مع سفارة فرنسا في باماكو"، دون كشف مزيد من التفاصيل.

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