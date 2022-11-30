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عربي-دولي

"يونهاب": مقاتلات صينية وروسية تدخل مجال الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

Lebanon 24
30-11-2022 | 03:00
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قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" الأربعاء، إن طائرات حربية صينية وروسية دخلت "بشكل مؤقت" إلى منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية.
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