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عربي-دولي

السفير الأميركي في الصين: على بكين عدم التدخل في التظاهرات ضد قيود كورونا

Lebanon 24
30-11-2022 | 04:30
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قال السفير الأميركي في الصين نيكولاس بيرنز الثلاثاء، إن الصين "يجب ألا تتدخل" في التظاهرات "غير العادية" التي اندلعت احتجاجاً على قيود كورونا، فيما عدته وكالة "بلومبرغ" أكثر التعليقات التي تصدر عن مسؤول أميركي رفيع بشأن التظاهرات، تفصيلاً.
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وقال بيرنز، لمجلس شيكاغو للشؤون الدولية: "نحن نعتقد أن الشعب الصيني لديه الحق في التظاهر السلمي، وهم لديهم الحق في إعلان وجهة نظرهم".

وأضاف: "هذا حق أساسي حول العالم – (أو) يجب أن يكون كذلك – ويجب ألا يعوق شيء هذا الحق، ولا يجب التدخل فيه".

ولفت بيرنز إلى أنه من الصعب التنبؤ بما إذا كانت تلك التظاهرات سيكون لها أثر طويل المدى، مشيراً إلى أنها تأتي في وقت صعب تتزايد فيه الإصابات في المدن الكبرى وعبر البلد.

وقال بيرنز، إن رد الشرطة في بعض الحالات على تلك التظاهرات كان "ثقيل اليد"، ولكنه امتنع عن انتقاد تعامل الرئيس الصيني شي جين بينج مع القضية، وفقاً لـ"بلومبرغ".
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