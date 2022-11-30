رواد فضاء يصعدون إلى محطة الفضاء الصينية في مهمة تاريخية

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وصل ثلاثة رواد فضاء صينيين الأربعاء، إلى محطة الفضاء الصينية في أول تناوب بين طاقمين في المدار في تاريخ الفضاء الصيني، ليبدأ تشغيل ثاني موقع مأهول في مدار أرضي بعد محطة الفضاء الدولية التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).وانطلقت مركبة الفضاء "شنتشو-15" حاملة ثلاثة رواد، على متن صاروخ "لونج مارش-2 إف"، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في الساعة 11:08 مساء (1508 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء في صحراء جوبي بشمال غرب الصين، بحسب التلفزيون الحكومي.و"شنتشو-15" آخر مهمة من 11، بما في ذلك ثلاث مهمات مأهولة سابقة، كانت ضرورية لتجميع "القصر السماوي"، كما تُعرف المحطة المتعددة الوحدات باللغة الصينية. وتم إطلاق المهمة الأولى في أبريل 2021.والتحمت المركبة الفضائية بالمحطة بعد أكثر من ست ساعات من الإطلاق، وتم الترحيب برواد الفضاء الثلاثة على متن "شنتشو-15" بعناق حار من قبل طاقم شنتشو السابق.وسيعود طاقم "شنتشو-14"، الذي كان قد وصل في أوائل يونيو، إلى الأرض بعد عملية تسليم على مدى أسبوع، ستؤكد قدرة المحطة على استيعاب ستة رواد فضاء مؤقتاً، وهو رقم قياسي آخر لبرنامج الفضاء الصيني.