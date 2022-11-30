موسكو تلمح لإمكانية التفاوض مع واشنطن.."الأمل لم ينقطع"

على الرغم من القطيعة السياسية شبه التامة بين البلدين، إثر اشتعال الصراع الروسي الأوكراني، ألمحت موسكو إلى احتمال التوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن تبادل السجناء.



فقد أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس الثلاثاء، أن روسيا والولايات المتحدة كانتا مرارا على شفا التوصل إلى اتفاق حول تبادل السجناء، مضيفا أن الاتفاق مازال ممكنا قبل نهاية العام.

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الأمل لم ينقطع

وأضاف الدبلوماسي البارز" لو حدث ذلك، فسيرسل دون شك رسالة إيجابية مفادها أن الأمل لم ينعدم تماما في كل شيء يتعلق بالعلاقات الروسية-الأميركية".



إلى ذلك، أكد دعوة بلاده للولايات المتحدة إلى مناقشة الأمر مباشرة والامتناع عن الإدلاء بتعليقات علنية.



كما انتقد "إساءة استخدام واشنطن لدبلوماسية مكبر الصوت بدلا من الدبلوماسية الهادئة، وهو ما لا يساعد روسيا على القيام بالعمل". لكنه أردف دون إسهاب: "للأسف كان هناك قرار توصلنا إليه عدة مرات سابقاً بشأن ذلك، وكان على وشك أن يتخذ، لكن ذلك لم يحدث مطلقا".الأمل لم ينقطعوأضاف الدبلوماسي البارز" لو حدث ذلك، فسيرسل دون شك رسالة إيجابية مفادها أن الأمل لم ينعدم تماما في كل شيء يتعلق بالعلاقات الروسية-الأميركية".إلى ذلك، أكد دعوة بلاده للولايات المتحدة إلى مناقشة الأمر مباشرة والامتناع عن الإدلاء بتعليقات علنية.كما انتقد "إساءة استخدام واشنطن لدبلوماسية مكبر الصوت بدلا من الدبلوماسية الهادئة، وهو ما لا يساعد روسيا على القيام بالعمل".