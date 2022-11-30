"تقدم" في محادثات عضوية "الناتو" بين السويد وفنلندا وتركيا

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الأربعاء، إن السويد وفنلندا أحرزتا تقدماً جيداً نحو إبرام اتفاق مع تركيا بشأن انضمام الدولتين لحلف شمال الأطلسي.



وأضاف بيلستروم للصحافيين لدى وصوله إلى مقر اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست "عقدنا اجتماعاً جيداً أمس بين السويد وفنلندا وتركيا، وشعرت بعد هذا الاجتماع أن هناك تقدماً. نحن نتحرك للأمام".

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