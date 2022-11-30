Advertisement

عربي-دولي

"تقدم" في محادثات عضوية "الناتو" بين السويد وفنلندا وتركيا

Lebanon 24
30-11-2022 | 02:58
A-
A+
Doc-P-1015613-638053991984046749.jpg
Doc-P-1015613-638053991984046749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الأربعاء، إن السويد وفنلندا أحرزتا تقدماً جيداً نحو إبرام اتفاق مع تركيا بشأن انضمام الدولتين لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف بيلستروم للصحافيين لدى وصوله إلى مقر اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست "عقدنا اجتماعاً جيداً أمس بين السويد وفنلندا وتركيا، وشعرت بعد هذا الاجتماع أن هناك تقدماً. نحن نتحرك للأمام".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-11-30
06:00 | 2022-11-30
05:30 | 2022-11-30
05:00 | 2022-11-30
04:30 | 2022-11-30
04:00 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website