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عربي-دولي

"صهر" ترامب اللبناني في قطر.. ويدعم أميركا (صور)

Lebanon 24
30-11-2022 | 03:23
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منذ أقل من أسبوعين تزوج الملياردير اللبناني مايكل بولس من تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

 

وقد شغل الزفاف الذي وصف بـ "الأسطوري" الجمهور ووسائل الإعلام الأميركية والعالمية.

 

وقد ظهر "العرسان" الجدد للمرة الأولى بعد الزواج أمس على مدرجات ملعب الثمامة في قطر حيث حضرا مباراة الولايات المتحدة ضد ايران في مونديال 2022.

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وتمكن الفريق الأميركي من انتزاع الفوز على نظيره الإيراني بنتيجة 1-0 وتأهل إلى الدور الثاني، علما ان المواجهة بين الدولتين المتنافستين "سياسيا" هي الأولى في كأس العالم منذ 1998 في فرنسا.

 

وقد هنأ بولس الفريق الأميركي على الفوز.


 

وتزوج الثنائي في 11 تشرين الثاني الجاري بعد قرابة عامين على خطوبتها في منتجع مارالاغو  Mar-a-Lago، الّذي يملكه دونالد ترامب في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

 

 
 

يُذكر ان مايكل بولس ولد في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأميركية الدولية في لاغوس. وانتقل بولس بعد ذلك إلى لندن حيث حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة "ريجنت" عام 2018، ثم درجة الماجستير في إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر من جامعة "سيتي" في العاصمة البريطانية عام 2019.

 

وتيفاني هي ابنة ترامب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، والأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون.

المصدر: "رصد" لبنان 24

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