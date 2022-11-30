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عربي-دولي
لاتفيا تقترح السماح لكييف بقصف قواعد الصواريخ الروسية
Lebanon 24
30-11-2022
|
03:36
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اقترح وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيكس، السماح لأوكرانيا بمهاجمة قواعد الصواريخ والمطارات الروسية دون خوف من التصعيد.
وقال وزير خارجية لاتفيا، في مقابلة مع بلومبرغ إنه "يجب أن نسمح للأوكرانيين باستخدام الأسلحة ضد مواقع إطلاق الصواريخ والمطارات الروسية".
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وأضاف رينكيفيكس أن الحلفاء "يجب ألا يخافوا" من التصعيد، بحسب ما نقلت نوفوستي عن بلومبيرغ.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لم تزود أوكرانيا حتى الآن بأسلحة بعيدة المدى، على الرغم من مطالبات الأخيرة المتكررة للحصول عليها.
ووفقا للجانب الأميركي يأتي رفض الطلب، حتى لا تؤدي مثل هذه الأسلحة إلى توسعة نطاق التصعيد في النزاع في أوكرانيا.
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