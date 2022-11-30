بعد دخول طائرات أجنبية منطقة دفاعها الجوي.. هذا ما فعلته سيول

أرسلت كوريا الجنوبية مقاتلات بعد دخول طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة في البلد الآسيوي.

وقال جيش كوريا الجنوبية إنه أمر بالإقلاع الفوري لطائرات مقاتلة بعد دخول طائرتين حربيتين صينيتين وست طائرات حربية روسية منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية يوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول أن القاذفتين الصينيتين من طراز "إتش-6” قامتا بالدخول مرارا والخروج من منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية قبالة السواحل الجنوبية والشمالية الشرقية ابتداء من الساعة 5:50 صباحا (2050 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).

وذكرت والهيئة إن الطائرتين عادتا إلى المنطقة بعد ساعات من اتجاه بحر اليابان، المعروف في كوريا باسم البحر الشرقي وانضمت إليهما الطائرات الحربية الروسية التي شملت قاذفات من طراز "تي يو-95" ومقاتلات "سوخوي-35".

ونقلت رويترز عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية قولها إن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ومنطقة الدفاع الجوي تختلف عن المجال الجوي لأي دولة، فهي المنطقة التي قد تطلب فيها الدول من الطائرات الأجنبية اتخاذ إجراءات معينة لتحديد هويتها لمنع الاشتباكات العرضية.

(سكاي نيوز)