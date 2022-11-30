الحرب الروسية الأوكرانية: لماذا أوروبا هي الخاسر الأكبر في الصراع؟

من الصعب إلقاء اللوم على النرويج في أي شيء. فلا يقتصر الأمر على تصنيف الدولة بشكل منهجي من بين الدول التي تتمتع بأفضل أنظمة حوكمة في العالم، ولكنها أيضًا محظوظة بما يكفي لامتلاك أكبر صندوق للثروة السيادية على هذا الكوكب، بأكثر من تريليون دولار.

وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "أضف إلى ذلك، وفوق كل شيء، تمتلك النرويج الغاز؛ الكثير من الغاز الذي يصدر معظمه إلى أوروبا. هي الدولة المعروفة بمواقفها السلمية، لا تزال النرويج غير منخرطة في الحرب في أوكرانيا، لكنها أصبحت من بين أكبر المستفيدين من هذه الحرب. من المتوقع أن يُدخل الغاز للنرويج عشرات المليارات من الدولارات من العائدات هذا العام، وهو رقم يرتفع بسكل واسع. ولكن الآن بعد إجراء محادثات بين الروس والأميركيين بشأن أوكرانيا، من الواضح أن المستفيد الرئيسي من هذا الصراع بعيد جدًا عن ساحة المعركة. فمن دون ارسال جندي واحد أو إطلاق طلقة واحدة، تجني واشنطن مكاسب جيوستراتيجية واقتصادية وعسكرية وسياسية غير مسبوقة. للحفاظ على قيادتها، في خضم معركة تلوح في الأفق ضد الصين، كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى استعادة هيمنتها على العالم الغربي وفرض انضباطها. وقد تحقق ذلك الآن، حيث وضع الجميع أنفسهم تحت المظلة الأميركية".

وتابع الموقع، "تتم حماية الدول الغربية من قبل الولايات المتحدة تحت راية الناتو، وهي منظمة تعرضت لانتقادات شديدة في السابق، واعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ميتة دماغيًا" منذ وقت ليس ببعيد. لكن حرب أوكرانيا أعادت تأهيل الناتو تمامًا في نظر الجمهور الغربي، بطريقة كاريكاتورية يمكن أن يصورها الشعار: "الولايات المتحدة هي زعيمة العالم الحر، مع حلف الناتو كذراعه الوقائية". ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ليست راضية عن المكاسب الجيوسياسية. إنها تريد أيضًا الفوز بالأعمال التجارية. أدت التوترات الدولية التي خلقتها الحرب إلى زيادة مبيعات الأسلحة في كافة أنحاء العالم. ومن أين نشتري هذه الأسلحة؟ من الولايات المتحدة بالطبع. لقد وعدت واشنطن بمليارات الدولارات كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، لكن لا شك في أن الأميركيين سيضمنون حصولهم على نصيب الأسد من خلال عقود الأسلحة. كما سيتم توفير الأسلحة الأميركية بكثرة للعملاء الأميركيين الآخرين، مع اصطفاف المشترين بالفعل".

وأضاف الموقع، "في مجال الطيران، تم الإعلان عن العقود الرئيسية بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي، حيث نص أحدها على شراء ما يصل إلى 35 طائرة من طراز F-35A من قبل ألمانيا، وهو عقد يحتمل أن تبلغ قيمته أكثر من 8 مليارات دولار. وتخطط كندا أيضًا لشراء 88 طائرة من طراز F-35 بتكلفة تبلغ حوالي 15 مليار دولار، بينما أعلنت فنلندا أواخر العام الماضي عن طلب شراء 64 طائرة بتكلفة تقارب 10 مليارات دولار. في الوقت عينه، أعلنت ألمانيا عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار دولار لتحديث جيشها. وسيشمل هذا بلا شك شراء الأسلحة والمعدات. وينتظر مصنعو الأسلحة الأميركيون الأوامر بالفعل. كما حققت الولايات المتحدة معجزة بفضل الحرب في أوكرانيا، حيث استبدلت الغاز الروسي الرخيص بغاز أميركي باهظ الثمن. وتضاعفت الصادرات الاميركية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في النصف الأول من عام 2022، متجاوزة كافة الصادرات المسجلة في عام 2021. أدى هذا الوضع إلى سلسلة من الخلل الوظيفي الذي لا يطاق بالنسبة لأوروبا: الطاقة الباهظة الثمن، والاقتصادات التي لم تعد قادرة على المنافسة، والتوترات السياسية والاجتماعية التي أصبحت لا تطاق، والنخب السياسية التقليدية التي تفقد قوتها مع تزايد قوة الشعبويين. أدت هذه الآليات الاجتماعية والسياسية إلى ردود فعل متسلسلة يصعب السيطرة عليها".

وبحسب الموقع، "تشير هذه الملاحظات بقوة إلى أن الخاسر الأكبر في هذه الحرب، بعد أوكرانيا نفسها، سيكون أوروبا. فمن خلال الوقوف طوعاً إلى جانب الولايات المتحدة، تفقد أوروبا استقلاليتها وهويتها. في تشرين الأول، أشار ماكرون إلى أن منتجي الغاز الأميركيين يفرضون على العملاء الأوروبيين أسعارًا أعلى بعدة مرات من تلك المفروضة على العملاء الأميركيين. وذهب وزير المالية الفرنسي برونو لومير أبعد من ذلك، حيث لفت إلى أنه "ليس هناك شك في أن نسمح للصراع في أوكرانيا بأن يؤدي إلى الهيمنة الاقتصادية الأميركية وإضعاف أوروبا". لكن هذا الخطاب، الذي يهدف إلى التأثير على الرأي العام الفرنسي، لا يمكن أن يخفي واقعًا يتسم بمخاطر الركود والتضخم وصعود الشعبوية والانقسامات".

وتابع الموقع، "ولأنها غير قادرة على التأثير في مجرى الأحداث، سيتعين على أوروبا التمسك بالولايات الأميركية، إلا أن التصدعات حول كيفية التعامل مع أزمة الغاز بدأت بالظهور. من يقول إن أوروبا هي الخاسر في حرب أوكرانيا يشير إلى أن ألمانيا هي الضحية الرئيسية لها. بصفتها المحرك الاقتصادي للقارة، أصبحت ألمانيا المركز الفعلي لأوروبا - ولكن يبدو الآن أن الولايات المتحدة تتولى هذا الدور. لقد كشفت أزمة أوكرانيا نقاط ضعف ألمانيا، ويبدو أنها تتجه نحو الركود. إذا حدث هذا، يمكن أن تنجر أوروبا بأكملها نحو هذا الاتجاه".

وأضاف الموقع، "يبقى أن نرى تأثير الحرب على أوكرانيا وروسيا. بالنسبة لموسكو، النتائج متباينة: على الرغم من قوته، فإن الجيش الروسي لم يتمكن من تنفيذ حرب خاطفة كان من الممكن أن تسمح له بفرض شروطه على أوكرانيا على الفور. كما وتخاطر روسيا من خلال غزوها بانفصال دائم عن أوروبا. لكن الاقتصاد الروسي تمكن من الصمود. فبعد العقوبات المتتالية التي فرضتها الدول الغربية، تعافى الروبل، وارتفعت الإيرادات الخارجية على الرغم من انخفاض حجم صادرات الغاز، وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.4 في المائة، بعيدًا عن التوقعات المروعة السابقة للانهيار الاقتصادي الكامل. ناهيك عن المكاسب الإقليمية لروسيا في شرق أوكرانيا".

وختم الموقع، "في النهاية، ستكون أوكرانيا الخاسر الأكبر في هذه الحرب. في الوقت الحالي، تعتمد أوكرانيا على أجهزة الدعم من الدول الغربية، كما أن اتصالات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجعل من الممكن إخفاء الضرر الداخلي الهائل. لكن الفاتورة مرعبة بالفعل. توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة 35 في المائة هذا العام، حيث تقدر أضرار الحرب بمئات المليارات من الدولارات. لن يغير أي خطاب حرب بطولي هذا الواقع".