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عربي-دولي

المفوضية الأوروبية: لا بد أن تدفع روسيا ثمن جرائمها

Lebanon 24
30-11-2022 | 06:00
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في تأكيد جديد على عزم الاتحاد الأوروبي محاسبة روسيا جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، اعتبرت أوروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لا بد أن تدفع روسيا ثمن "جرائمها المروعة" التي ارتكبتها على الأراضي الأوكرانية.
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وأضافت في تغريدة عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، أن المفوضية ستعمل مع المحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في إنشاء محكمة متخصصة لمحاكمة "الجرائم" الروسية.

بالأموال المجمدة
كما شددت على أن المفوضية ستحرص برفقة شركائها على أن "تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببت فيه"، بالأموال المجمدة الخاصة بالفئة الحاكمة وأصول البنك المركزي.

المصدر: العربية
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