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عربي-دولي

عبداللهيان يكشف عن اتفاقية استراتيجية بين طهران وبغداد

Lebanon 24
30-11-2022 | 07:00
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أكد وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن هناك وجهات نظر متشابهة بين طهران وبغداد في موضوع مواجهة التهديدات الأمنية ضد إيران المنطلقة من منطقة إقليم كردستان العراق.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول ما تم تداوله مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن أمن الحدود الايرانية : "كانت هناك وجهات نظر متشابهة في موضوع مواجهة التهديدات الأمنية ضد ايران من منطقة كردستان العراق".
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وتابع: "نأمل في المستقبل القريب نشر القوات العراقية في المناطق الحدودية مع منطقة كردستان العراق ونزع السلاح ونهاية عمل الزمر الارهابية في هذه المنطقة".

من جهته شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران.
المصدر: روسيا اليوم
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