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عربي-دولي
فنلندا: يجب ضمان انتصار أوكرانيا على روسيا في الحرب
Lebanon 24
30-11-2022
|
07:30
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طالبت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، بتقديم "المزيد من الأسلحة والدعم لأوكرانيا، لضمان فوزها في الحرب ضد روسيا".
وجاءت تصريحات رئيسة الوزراء الفنلندية، خلال تواجدها في أوكلاند، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء فنلندي إلى نيوزلندا وأستراليا. وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الدول الثلاث.
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وفي رد على سؤال حول تأثير القوة الناعمة التي يمكن أن تمارسها دول أصغر مثل فنلندا ونيوزيلندا، قالت سانا مارين: "نحن بحاجة إلى القوة الصلبة عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وأضافت: "إنهم بحاجة إلى الأسلحة والدعم المالي والإنساني، ونحن بحاجة أيضا إلى الحرص على أن يكون جميع اللاجئين الفارين من أوكرانيا موضع ترحيب في أوروبا".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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