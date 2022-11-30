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شويغو: تم تدريب أكثر من 300 ألف جندي احتياط خلال الشهرين الماضيين

Lebanon 24
30-11-2022 | 08:30
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، لقد تم تدريب أكثر من 300 ألف جندي روسي احتياط خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف شويغو في اجتماع لمجلس إدارة الوزارة: "شارك حوالي 3000 مدرب في التدريب القتالي للتشكيلات العسكرية الجديدة، واستخدم في التدريب أكثر من مئة موقع تدريب على أراضي بلدنا وجمهورية بيلاروس. وقد تم تدريب أكثر من 300000 جندي احتياطي، بمن فيهم متطوعون، خلال شهرين" 
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ولفت شويغو إلى أنه تمت في مراكز التدريب تهيئة حوالي 8000 من أطقم المدرعات والدبابات القتالية، وأطقم المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات بدون طيار، وأنظمة الحرب الإلكترونية وأجهزة الاتصالات.

وبدأ التجنيد في إطار التعبئة الجزئية في روسيا في 21 ايلول الماضي بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين. 
المصدر: روسيا اليوم
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