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عربي-دولي
عشرات القتلى والجرحى بتفجير خلال الصلاة داخل مدرسة دينية بأفغانستان
Lebanon 24
30-11-2022
|
09:00
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أسفر انفجار وقع يوم الأربعاء فى مدرسة دينية فى مقاطعة سامانجان بشمال أفغانستان عن مصرع ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة 30 آخرين.
وذكرت وسائل إعلام أن الانفجار وقع خلال صلاة في مدرسة دينية في مدينة أيبك.
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ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
المصدر:
روسيا اليوم
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قتلى
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