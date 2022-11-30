عشرات القتلى والجرحى بتفجير خلال الصلاة داخل مدرسة دينية بأفغانستان

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أسفر انفجار وقع يوم الأربعاء فى مدرسة دينية فى مقاطعة سامانجان بشمال أفغانستان عن مصرع ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة 30 آخرين.وذكرت وسائل إعلام أن الانفجار وقع خلال صلاة في مدرسة دينية في مدينة أيبك.ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.