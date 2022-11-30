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عربي-دولي

رئيس وزراء أستراليا يطالب واشنطن بإنهاء ملاحقة أسانج

Lebanon 24
30-11-2022 | 09:30
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طلب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إنهاء محاكمة مؤسس موقع ويكيليكس والمواطن الأسترالي جوليان أسانج.

يبدو أن تصريحات ألبانيز، الأربعاء، أمام البرلمان بشأن أسانج كانت بمثابة تصعيد للضغط الدبلوماسي الأسترالي على الولايات المتحدة لإسقاط تهم التجسس ضد مؤسس ويكيليكس البالغ من العمر 51 عاما والذي يقاوم تسليمه من بريطانيا.
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وقال أنتوني ألبانيز أمام البرلمان: "أثرت هذا الأمر شخصيا مع ممثلين عن الحكومة الأميركية. موقفي واضح وقد تم إيضاحه للإدارة الأميركية بأن الوقت قد حان لإنهاء هذا الأمر".

 وأضاف "هذا مواطن أسترالي. أنا لا أتعاطف مع تصرفات السيد أسانج في سلسلة كاملة من الأمور، لكن عليك أن تصل إلى نقطة يطرح من خلالها سؤال حول الهدف من مواصلة هذا الإجراء القانوني الذي يمكن أن يستمر لسنوات عديدة في المستقبل".

المصدر: سكاي نيوز عربية
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