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عربي-دولي
رحيل الرئيس الصيني الأسبق جيانغ تسه مين
Lebanon 24
30-11-2022
|
10:30
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أعلنت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، وفاة الرئيس الصيني الأسبق، جيانغ تسه مين، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد معاناة مع سرطان الدم وفشل في أداء عدد من أجهزة الجسم.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جيانغ توفي عند الساعة 12:13 ظهرا ( 41:3 فجرا توقيت غرينتش) في مسقط رأسه في شنغهاي.
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ونشرت الوكالة رسالة موجهة من كل من الحزب الشيوعي الحاكم والبرلمان ومجلس الوزراء والجيش للشعب الصيني تتضمن إعلان الوفاة.
وجاء في الرسالة أن "وفاة الرفيق جيانغ تسه مين تمثل فاجعة لا توصف لحزبنا وجيشنا وشعبنا من كافة العرقيات".
ووصفت "الرفيق المحبوب جيانغ تسه مين" بأنه زعيم فريد وماركسي عظيم ورجل دولة واستراتيجي عسكري ودبلوماسي ومقاتل شيوعي أثبت كفاءة لفترة طويلة.
ووقع الاختيار على جيانغ تسه مين لرئاسة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بعد حملة تيانانمين الدموية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية عام 1989، لكنه تمكن من إخراج البلاد من عزلتها الدبلوماسية اللاحقة، وأشرف على طفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.
المصدر: الحرة
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