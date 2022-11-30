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عربي-دولي

إنفجار في العاصمة الإسبانيّة مدريد... من استهدف؟

Lebanon 24
30-11-2022 | 08:40
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أفادت وسائل إعلام إسبانيّة أن انفجارا وقع اليوم في السفارة الأوكرانية في مدريد، وأسفر عن إصابة أحد موظفي السفارة.
وأضافت المصادر أن العبوة انفجرت ظهرا، وتلقت الشرطة الإسبانية بلاغا عن وجود حريق في السفارة.
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(روسيا اليوم)
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مدريد

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