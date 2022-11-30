إنفجار في العاصمة الإسبانيّة مدريد... من استهدف؟

أفادت وسائل إعلام إسبانيّة أن انفجارا وقع اليوم في السفارة الأوكرانية في مدريد، وأسفر عن إصابة أحد موظفي السفارة.

وأضافت المصادر أن العبوة انفجرت ظهرا، وتلقت الشرطة الإسبانية بلاغا عن وجود حريق في السفارة.

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(روسيا اليوم)