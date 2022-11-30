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إقتصاد

بوتين يوعز بزيادة رواتب للقطاع الحكومي

Lebanon 24
30-11-2022 | 12:30
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أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة الرواتب لموظفي القطاع الحكومي ابتداء من مطلع العام 2023، وذلك كتعويض عن ارتفاع التضخم في البلاد.

وقال الرئيس الروسي في اجتماع مع الحكومة الروسية اليوم الأربعاء: "في كانون الثاني المقبل من الضروري بالطبع زيادة رواتب موظفي الدولة".
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وأشار بوتين إلى أن 10 أقاليم فقط وصلت إلى المؤشرات المستهدفة لرواتب موظفي الدولة. وأضاف أنه من الضروري تخصيص أموال إضافية للأقاليم التي يقل فيها مستوى الرواتب عن الهدف.

 
 
(روسيا اليوم)

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