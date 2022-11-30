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عربي-دولي

ستولتنبرغ: على حلف الناتو مراجعة تعاونه مع الصين

Lebanon 24
30-11-2022 | 13:00
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن دول الحلف ستواصل تعاونها مع الصين في المجالات التي تلبي مصالحها، لكنها ستقلل من الاعتماد عليها.

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع عقده وزراء خارجية الحلف في رومانيا وامتد ليومين إن "الناتو هو تحالف أوروبا مع أميركا الشمالية، ولكن التحديات التي نواجهها ذات بعد عالمي، ويتوجب علينا حلها معا في إطار الناتو. نحن لا نعتبر الصين عدوا ونعتزم مواصلة التعاون معها إذا كان ذلك يلبي مصالحنا".
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في الوقت نفسه، أشار ستولتنبرغ إلى أن "الوزراء ناقشوا التطور العسكري الطموح للصين، وإنجازاتها التكنولوجية، ونشاطها المتزايد في الفضاء الإلكتروني".

 وشدد الأمين العام لحلف الناتو على أن الدول الغربية مطالبة بمراجعة اعتمادها على الصين في مسائل مثل سلاسل التوريد والتكنولوجيا والبنية التحتية، وذلك بالنظر لتجربة التعاون مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ" سنواصل التجارة والتفاعل اقتصاديا مع الصين، لكن يجب أن نفهم في أي مجالات نحن نعتمد على الصين، ومن ثم الحد من مواطن الضعف لدينا، والحد من المخاطر".
 
 
(روسيا اليوم)
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