Advertisement

عربي-دولي

على الرغم من التوتر المتصاعد بين البلدين... مدير الـ"CIA" اجتمع برئيس المخابرات الروسية

Lebanon 24
30-11-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1015730-638054249806658326.jpg
Doc-P-1015730-638054249806658326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من التوتر المتصاعد بين البلدين، عقد اجتماع بين رئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، في وقت سابق هذا الشهر.

فقد أوضحت إليزابيث رود، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في موسكو، أن الاجتماع بحث القضايا بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا" الروسية، اليوم الأربعاء.
Advertisement

كما أكدت أن بيرنز "لم يتفاوض على أي شيء، ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا".
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-11-30
18:00 | 2022-11-30
17:30 | 2022-11-30
17:00 | 2022-11-30
16:59 | 2022-11-30
16:30 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website