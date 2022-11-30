Advertisement

على الرغم من التوتر المتصاعد بين البلدين، عقد اجتماع بين رئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، في وقت سابق هذا الشهر.فقد أوضحت إليزابيث رود، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في موسكو، أن الاجتماع بحث القضايا بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا" الروسية، اليوم الأربعاء.كما أكدت أن بيرنز "لم يتفاوض على أي شيء، ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا".