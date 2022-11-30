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عربي-دولي

أبو الغيط أدان التصعيد الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين

Lebanon 24
30-11-2022 | 14:30
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أدان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، حملة التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وحذر من مغبة استهدافهم وقتلهم بدم بارد.

وطالب أبو الغيظ، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف آلة القتل الإسرائيلية الموجهة ضدهم.
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وأضاف، أن سياسة تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وسلب حقوقه وحرمانه من إقامة دولته المستقلة، ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل خطير.

 
(روسيا اليوم)
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