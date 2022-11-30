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كيف علّق البيت الأبيض على أنباء وفاة زعيم "داعش"؟

Lebanon 24
30-11-2022 | 13:00
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أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إلى أن البيت الأبيض رحب بنبأ مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القرشي.

وأضاف كيربي في حديث للصحافيين عندما سئل عن أنباء وفاة زعيم التنظيم: "نرحب بإعلان أن زعيما آخر لتنظيم داعش لم يعد يمشي على وجه الأرض".
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وكان المتحدث باسم تنظيم داعش قد أعلن في كلمة صوتية مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن القرشي واختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفا له.
 
المصدر: الشرق
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