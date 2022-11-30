مناورة جوية إسرائيلية أميركية.. وحديث عن إيران





وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "لقد انطلقت سلسلة المناورات في عملية تخطيط مشتركة لتقوم أمس (ألثلاثاء) أربع طائرات "أدير" (F-35) بمرافقة أربع طائرات مقاتلة أميركية (F-15) في سماء البلاد".

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وأضاف: "أما اليوم (الأربعاء) فأجرى سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو الأميركي مناورة التزود بالوقود جوًا، من خلال طائرة تزويد وقود أميركية عملاقة من طراز KC-10 التي قامت بتزويد عدة طائرات مقاتلة من طراز "سوفا" (F-16) بالوقود.. بالإضافة إلى ذلك، تمرن سلاح الجو الإسرائيلي على خطة عملياتية بعيدة المدى". اختتمت سلسة من المناورات المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الأميركي، والتي حاكت سيناريوهات مختلفة في التعامل مع "التهديدات الناشئة" في المنطقة.وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "لقد انطلقت سلسلة المناورات في عملية تخطيط مشتركة لتقوم أمس (ألثلاثاء) أربع طائرات "أدير" (F-35) بمرافقة أربع طائرات مقاتلة أميركية (F-15) في سماء البلاد".وأضاف: "أما اليوم (الأربعاء) فأجرى سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو الأميركي مناورة التزود بالوقود جوًا، من خلال طائرة تزويد وقود أميركية عملاقة من طراز KC-10 التي قامت بتزويد عدة طائرات مقاتلة من طراز "سوفا" (F-16) بالوقود.. بالإضافة إلى ذلك، تمرن سلاح الجو الإسرائيلي على خطة عملياتية بعيدة المدى".

وتابع: "كما وفي إطار التمرين، أجرت هيئة الاستخبارات العسكرية تدريبا واسع النطاق حاكى معركة في مواجهة دول في دائرة التهديد الثالثة واختبرت قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية، تحليلها وبلورة الأهداف وتمكين وصول إلى المعلومات الاستخباراتية الى القوات العملياتية".



وأوضح البيان: "تشكل هذه المناورات جزءاً أساسيا من التعاون الاستراتيجي المتزايد بين الجيشين في مواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران".

(سكاي نيوز عربية)