هزة أرضية تضرب جنوبي إيران.. وسكان في الإمارات يشعرون بها

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أفاد المركز الإماراتي للأرصاد بأن زلزالا شدته 5.8 درجة هز جنوبي إيران، وكان محسوساً بشكل خفيف في شمالي الدولة.وأضاف المركز، على موقعه الرسمي: "شدة الزلزال 5.8 درجة، ووقع على عمق 10 كيلومترات في حدود الساعة 19:17".وتابع: "زلزال محسوس بشكل خفيف في شمال الدولة بدون تأثير".كما ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا شدته 5.6 درجة هز جنوبي إيران، اليوم الأربعاء، وشعر به سكان في الإمارات.وأبرز المركز أن الزلزال وقع على بعد 88 كيلومترا تقريبا شمال غربي إمارة رأس الخيمة في الإمارات.