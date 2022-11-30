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انتخاب الديمقراطي حكيم جيفريز رئيسا لمجلس النواب الأميركي

Lebanon 24
30-11-2022 | 16:30
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انتخب ممثل ولاية نيويورك حكيم جيفريز، رئيسا للحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، ليخلف الرئيسة الحالية نانسي بيلوسي البالغة من العمر 82 عاما، في هذا المنصب.

وتم إجراء التصويت داخل الحزب، والذي كان من المتوقع أن ينتخب الديمقراطيون بعده جيفريز البالغ من العمر 52 عاما كرئيس للحزب، خلف الأبواب المغلقة.
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وكما تشير CNN، أصبح جيفريز أول رجل "أسود البشرة" يتم انتخابه لمنصب رئيس الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، الذي فقد أغلبيتهم في مجلس النواب بالهيئة التشريعية الأميركية في انتخابات التجديد النصفي، وسيتسلم مهامه كرئيس للديمقراطيين، في كانون الثاني من العام المقبل.

وشددت بيلوسي، التي قالت في السابق، إنها لن تسعى لإعادة انتخابها كرئيسة ديمقراطية لكنها ستواصل العمل في مجلس النواب بالكونغرس، على أن انتخاب جيفريز سيعطي الحزب "الطاقة والأفكار الجديدة والمنظور"، مؤكدة على أنها "ممتنة للوقت الذي أمضته كرئيسة للديمقراطيين في مجلس النواب".

ومثل جيفريز منطقة الكونغرس الثامنة في نيويورك، في مجلس النواب منذ عام 2013، ومنذ عام 2019، ترأس تجمعا مغلقا للديمقراطيين في مجلس النواب.

ونتيجة انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني، فقد الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب، وانتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الجمهوري.

ما يجعل الرئيس التالي لمجلس النواب جمهوريا. وكما هو متوقع، سيتولى هذا المنصب قريبا كيفين مكارثي، الذي كان حتى الآن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب.
 
(روسيا اليوم) 
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