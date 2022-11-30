Advertisement

عربي-دولي

ولاية أميركية تلغي الإعدام بالحقن القاتلة

Lebanon 24
30-11-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1015810-638054393947335197.png
Doc-P-1015810-638054393947335197.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت ولاية ألاباما الأميركية عدم استخدام الحقنة القاتلة في إعدام، آلان ميلر، المدان بقتل 3 أشخاص عام 1999، واستخدام أسلوب بديل في إعدامه.

ووفقا لموقع Al.com، نقلا عن مصادر قضائية، فإن المحكمة أوقفت حكم إعدام المتهم ميلر، بالحقنة القاتلة في سبتمبر، بسبب عدم تمكن الطاقم الطبي المنفذ للإعدام من العثور على وريده.
Advertisement

وأوضحت المصادر، أن الجهات الطبية المسؤولة وجهت تقريرا للمحكمة، يفيد بعدم ترجيح استخدام الحقنة القاتلة في إعدام ميلير، واقترحت إعدامه عن طريق نقص الأكسجين من خلال الأكسدة النيتروجينية.

كما طالب حاكم ولاية ألاباما، كاي آيفي، بوقف عمليات الإعدام باستخدام الحقن القاتلة، بعد فشل محاولة الحقن الثالثة منذ العام 2018.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2022-11-30
19:00 | 2022-11-30
18:30 | 2022-11-30
18:00 | 2022-11-30
17:30 | 2022-11-30
17:00 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website