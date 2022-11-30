إصابة كلينتون بكورونا

قال الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون اليوم الأربعاء إنه أصيب بكوفيد-19.

وأضاف على "تويتر": "لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بفيروس كوفيد. أعاني أعراضا خفيفة، لكني بخير بشكل عام وأشغل نفسي في المنزل".

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