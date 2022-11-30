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عربي-دولي

إصابة كلينتون بكورونا

Lebanon 24
30-11-2022 | 18:30
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قال الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون اليوم الأربعاء إنه أصيب بكوفيد-19.
وأضاف على "تويتر": "لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بفيروس كوفيد. أعاني أعراضا خفيفة، لكني بخير بشكل عام وأشغل نفسي في المنزل".
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