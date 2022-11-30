Advertisement

عربي-دولي

"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبي الحسن ويعيّن أبي الحسين خليفة له

Lebanon 24
30-11-2022 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1015845-638054501894472765.jpg
Doc-P-1015845-638054501894472765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن تنظيم داعش، مساء أمس، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ أو ظروف مقتله.
وقال الناطق أبوعمر المهاجر، في تسجيل صوتي نشرته حسابات جهادية، إن "القرشي قتل (...) وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح الوغى والنزال".
Advertisement
وأعلن تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي خليفة للمسلمين ليكون رابع زعيم للتنظيم.
ولم يقدم الناطق أي تفاصيل حول الزعيم الجديد، لكنه وصفه بأنه من قدامى المجاهدين، داعياً عناصر التنظيم المتطرف إلى مبايعته.

وفي واشنطن، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عندما سئل عن أنباء وفاة زعيم التنظيم: "نرحّب بإعلان أن زعيماً آخر لتنظيم الدولة الإسلامية لم يعد يمشي على وجه الأرض".
ومني التنظيم، الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق ثم في سوريا. لكن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية.
كما يتبنّى هجمات في دول أخرى حول العالم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2022-12-01
23:30 | 2022-11-30
23:27 | 2022-11-30
23:05 | 2022-11-30
19:30 | 2022-11-30
18:30 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website