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عربي-دولي
"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبي الحسن ويعيّن أبي الحسين خليفة له
Lebanon 24
30-11-2022
|
19:00
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أعلن تنظيم داعش، مساء أمس، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ أو ظروف مقتله.
وقال الناطق أبوعمر المهاجر، في تسجيل صوتي نشرته حسابات جهادية، إن "القرشي قتل (...) وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح الوغى والنزال".
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وأعلن تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي خليفة للمسلمين ليكون رابع زعيم للتنظيم.
ولم يقدم الناطق أي تفاصيل حول الزعيم الجديد، لكنه وصفه بأنه من قدامى المجاهدين، داعياً عناصر التنظيم المتطرف إلى مبايعته.
وفي واشنطن، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عندما سئل عن أنباء وفاة زعيم التنظيم: "نرحّب بإعلان أن زعيماً آخر لتنظيم الدولة الإسلامية لم يعد يمشي على وجه الأرض".
ومني التنظيم، الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق ثم في سوريا. لكن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية.
كما يتبنّى هجمات في دول أخرى حول العالم.
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