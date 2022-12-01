شويغو: روسيا اختبرت طرقاً جديدة للقتال في أوكرانيا

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأربعاء، بأن القوات الروسية اختبرت طرقاً جديدة لاستخدام الصواريخ والقوات والمدفعية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وقال شويغو إنه "خلال العملية العسكرية الخاصة، اختبرنا طرقاً جديدة لاستخدامها القتالي. أولاً، الأمر يتعلق باستخدام أنظمة الاستطلاع والهجوم، التي تتضمن طائرات مسيرة وعينات متطورة وحديثة من الأسلحة"، وفق أسوشييتد برس.

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كما أضاف أن أكثر من "300 ألف جندي احتياط تعلموا خلال شهرين ومنهم متطوعون".



كذلك أردف أن "نحو 8 آلاف مركبة قتالية ودبابة وأفراد من أنظمة المدفعية والدفاع الجوي وأنظمة الطيران المسير والحرب الإلكترونية أعدوا في مراكز تدريب".