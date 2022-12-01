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السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لبناء سفن قتالية

Lebanon 24
01-12-2022 | 02:30
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وقعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، بحضور ورعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا ماريا رييس ماروتو.
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ووقع المذكرة من جانب وزارة الدفاع السعودية، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البِياري، ومن جانب الهيئة أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة ومن جانب شركة نافانيتا الإسبانية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة ريكاردو جارسيا باقيورو، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
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