Advertisement

عربي-دولي

سوليفان: واشنطن تجهز المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

Lebanon 24
01-12-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1015905-638054797330928913.jpg
Doc-P-1015905-638054797330928913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الخميس، إن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز جولة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، بينما تمضي بيونج يانج قدماً في تطوير الصواريخ المحظورة، وتلمح إلى احتمال إجراء اختبار نووي جديد.
Advertisement

وأضاف سوليفان في تصريحات خلال مؤتمر صحافي في سول نظمه "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً، ومجموعة "جونج أنج" الإعلامية الكورية الجنوبية: "لدينا مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية في الطريق بينما نتحدث".

ولم يدل سوليفان، الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية، بتفاصيل، لكنه قال إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.

واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأميركية في أكتوبر، شركتين مسجلتين في سنغافورة، وشركة مسجلة في جزر مارشال، قالت واشنطن إنها تدعم برامج الأسلحة الخاصة ببيونج يانج وجيشها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-12-01
08:00 | 2022-12-01
07:30 | 2022-12-01
06:59 | 2022-12-01
06:30 | 2022-12-01
06:00 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website