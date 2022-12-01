سوليفان: واشنطن تجهز المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الخميس، إن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز جولة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، بينما تمضي بيونج يانج قدماً في تطوير الصواريخ المحظورة، وتلمح إلى احتمال إجراء اختبار نووي جديد.وأضاف سوليفان في تصريحات خلال مؤتمر صحافي في سول نظمه "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً، ومجموعة "جونج أنج" الإعلامية الكورية الجنوبية: "لدينا مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية في الطريق بينما نتحدث".ولم يدل سوليفان، الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية، بتفاصيل، لكنه قال إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأميركية في أكتوبر، شركتين مسجلتين في سنغافورة، وشركة مسجلة في جزر مارشال، قالت واشنطن إنها تدعم برامج الأسلحة الخاصة ببيونج يانج وجيشها.