الأمم المتحدة تطلب مساعدات لإطلاق "أكبر برنامج إنساني"

أطلقت الأمم المتحدة الخميس نداءً من أجل جمع 51,5 مليار دولار وهو مبلغ قياسي، للمساعدات الإنسانية في 2023 لإعانة 230 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.



وصرح مارتن جريفيث مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية للصحافيين أن "العام المقبل سيكون أكبر برنامج إنساني" يتم إطلاقه على مستوى العالم.

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