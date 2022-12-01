22
o
بيروت
21
o
طرابلس
2
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
2
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزيرا الدفاع الأميركي والفرنسي يوقّعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون الثنائي
Lebanon 24
01-12-2022
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو خلال اجتماع في البنتاجون الأربعاء، إعلان نوايا لتعزيز "التعاون الثنائي القوي" بين البلدين الحليفين، بحسب ما أعلن الطرفان.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّ الوزيرين "شدّدا على أهمية الحفاظ على التعاون الثنائي القوي بين بلدينا، ووقّعا إعلان نوايا يؤطّر مبادئنا المشتركة".
Advertisement
ونقل البيان عن الوزير الأميركي قوله إنّ إعلان النوايا "يحترم التزاماتنا في مجال مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، من إفريقيا إلى المحيطين الهندي والهادئ"، ويعزّز "تعاوننا في مجالي الفضاء والإنترنت".
وفي اجتماعهما ناقش الوزيران خصوصاً "دعم أوكرانيا"، وقوة حلف شمال الأطلسي، بحسب بيان البنتاجون.
بدورها أصدرت وزارة القوات الجيوش الفرنسية بياناً قالت فيه إنّ إعلان النوايا الذي وقّعه الوزيران "يحدّد مستوى عالياً من الطموح للعلاقة الدفاعية بين فرنسا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة".
وأضافت أنّ النصّ "يعمّق ويوضّح إطار عمل تعاوننا العملي، ولا سيّما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي إفريقيا، من أجل تعزيز" القدرات التكاملية بين قوات البلدين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مهمّ عن الزيادة على رواتب القطاع العام... هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الزيادة على رواتب القطاع العام... هذه تفاصيله
12:01 | 2022-11-30
30/11/2022 12:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على وزير سوري سابق مصابا بطلق ناري في فمه... من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
العثور على وزير سوري سابق مصابا بطلق ناري في فمه... من هو؟ (صورة)
13:49 | 2022-11-30
30/11/2022 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلقت من بيروت... بالفيديو شاهدوا ما حصل مع رحلة الـ"MEA" المتّجهة إلى نيجيريا
Lebanon 24
انطلقت من بيروت... بالفيديو شاهدوا ما حصل مع رحلة الـ"MEA" المتّجهة إلى نيجيريا
12:47 | 2022-11-30
30/11/2022 12:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
01:45 | 2022-12-01
01/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
Lebanon 24
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
02:00 | 2022-12-01
01/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2022-12-01
كيف تتعقب الصين الصين المحتجين؟
08:00 | 2022-12-01
تفاصيل تكشف للمرة الأولى... هكذا قتل زعيم داعش
07:30 | 2022-12-01
إكتشاف طرد ملغوم ثالث في إسبانيا
06:59 | 2022-12-01
مدينتان في الشرق الأوسط تتصدران قائمتي أغلى مدن العالم وأرخصها... ما هما؟
06:30 | 2022-12-01
بولندا تقترح تدريب الجيش الأوكراني على منظومات باتريوت للدفاع الجوي
06:00 | 2022-12-01
إنفجار سيارة بداخلها طفل في روسيا
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
01/12/2022 15:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
01/12/2022 15:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
01/12/2022 15:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact