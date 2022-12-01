واشنطن: مستعدون للقاء مع كوريا الشمالية "من دون شروط مسبقة"

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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الأربعاء، إن هدف الإدارة الأميركية ظل ثابتاً منذ اليوم الأول لرئاسة جو بايدن، وهو نزع الأسلحة النووية من كامل شبه الجزيرة الكورية.وأضاف في منتدى تنظمه منصة "Korea Chair" التابعة لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (CSIS)، أن الإدارة تظل منفتحة على الحوار الجاد والمستدام مع كوريا الشمالية.وشدد على أن الإدارة أوضحت في اتصالاتها العلنية والخاصة أنها لا تضمر أي نوايا عدائية تجاه بيونج يانج، وأنها مستعدة للقاء من دون أي شروط مسبقة.