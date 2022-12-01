Advertisement

عربي-دولي

اليابان تبلغ روسيا والصين "قلقها الشديد" من نشاطاتهما العسكرية المتكررة حول أراضيها

Lebanon 24
01-12-2022 | 01:29
A-
A+
Doc-P-1015910-638054801942060451.jpg
Doc-P-1015910-638054801942060451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال كبير أمناء الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو الخميس، إن اليابان أبلغت روسيا والصين "قلقها الشديد" من النشاطات الجوية العسكرية المشتركة والمتكررة بينهما حول الأراضي اليابانية.

وأضاف في مؤتمر صحافي اعتيادي: "سنراقب عن كثب التعاون المتزايد بين الدولتين بقلق"، وتعهد بأن اليابان ستحمي أراضيها "بحزم".
Advertisement

وكانت وزارتا الدفاع الصينية والروسية أكدتا الأربعاء قيامهما بدوريات جوية مشتركة باستخدام مقاتلات استراتيجية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-12-01
08:00 | 2022-12-01
07:30 | 2022-12-01
06:59 | 2022-12-01
06:30 | 2022-12-01
06:00 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website