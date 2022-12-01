اليابان تبلغ روسيا والصين "قلقها الشديد" من نشاطاتهما العسكرية المتكررة حول أراضيها

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قال كبير أمناء الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو الخميس، إن اليابان أبلغت روسيا والصين "قلقها الشديد" من النشاطات الجوية العسكرية المشتركة والمتكررة بينهما حول الأراضي اليابانية.وأضاف في مؤتمر صحافي اعتيادي: "سنراقب عن كثب التعاون المتزايد بين الدولتين بقلق"، وتعهد بأن اليابان ستحمي أراضيها "بحزم".وكانت وزارتا الدفاع الصينية والروسية أكدتا الأربعاء قيامهما بدوريات جوية مشتركة باستخدام مقاتلات استراتيجية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.