أردوغان يوازن بين تأييد أوكرانيا وعدم معاداة روسيا: أهداف وتوقعات

عندما احتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين في تشرين الأول، لم يتلق أي تمنيات طيبة من القادة في الغرب، باستثناء قائد واحد: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "في الأشهر الأخيرة، انخرط أردوغان في سلسلة من الاجتماعات والمكالمات مع الرئيس الروسي بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة، والعلاقات التجارية الجديدة، والصفقات التي تسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها بأمان، وأكثر من ذلك. بالنسبة لمعظم القادة في الغرب، اتسمت العلاقة بين أردوغان وبوتين بالعديد من الاختراقات الدبلوماسية المهمة - ولكن أيضًا مجموعة جديدة كاملة من "الصداع" الدبلوماسي، حيث إنها تتعارض مع الجهود الغربية لمعاقبة الاقتصاد الروسي وعزل بوتين على المسرح العالمي منذ أن أمر الدبابات الروسية بعبور الحدود الأوكرانية لأول مرة في شباط".

وتابعت المجلة، "سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على الانقسامات الجديدة بين الناتو وتركيا. قال لوك كوفي، الباحث في معهد هدسون: "تريد تركيا أن يُنظر إليها على أنها الدولة التي يمكنها بناء الثقة بين روسيا وأوكرانيا لإحضارهما أخيرًا إلى طاولة المفاوضات. كما وستستفيد تركيا، من دون أدنى شك، من ضعف روسيا نتيجة لهذه الحرب". الإجماع الواسع بين أعضاء الناتو، وفقًا لمقابلات مع العديد من المشرعين الأميركيين، بالإضافة إلى مسؤولين أميركيين وأوروبيين، هو أن الناتو لا يمكنه العيش بدون عضوية تركيا ولكن العيش معها لا يزال له تكلفة. قالت راشيل ريزو، الخبيرة في الأمن الأوروبي في المجلس الأطلسي: "بطريقة ما، تحتاج كل من أوروبا وروسيا إلى أردوغان، لذلك يمكنه دائمًا وضع مصالحه الخاصة أولاً"."

وأضافت المجلة، "بالنسبة لمراقب خارجي، فإن سياسات تركيا بشأن الحرب في أوكرانيا تجعلها تبدو وكأنها الفرصة الجيوسياسية النهائية. أدان أردوغان الغزو الروسي، ورفض الاعتراف بمطالبها بالأراضي الأوكرانية، وقدم مساعدة عسكرية حيوية للقوات المسلحة الأوكرانية لصد التقدم العسكري الروسي، بما في ذلك أسطول من المسيرات المسلحة التي تركت القوات الأوكرانية تغني فرحًا (حرفيًا). لكن من ناحية أخرى، مع قيام الغرب بفرض عقوبات قاسية على روسيا، قدم أردوغان ملاذًا اقتصاديًا آمنًا للكرملين، مما أدى إلى زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح محادثات لتحويل تركيا إلى مركز رئيسي للغاز الطبيعي الروسي".

وبحسب المجلة، "كما ساعد أردوغان في مقايضات الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك مواطنين بريطانيين وأميركيين يقاتلون من أجل أوكرانيا، وأبرم صفقة تسمح لصادرات الحبوب الأوكرانية بمرور آمن بعد الحصار الروسي عبر البحر الأسود الذي خفف من صدمات الأسعار التي تعصف بأسواق المواد الغذائية والسلع العالمية. حتى أن أردوغان نفسه تفاخر بأنه الزعيم الوحيد الذي يمكنه جلب بوتين إلى طاولة المفاوضات، بعد أن تخلى الرئيس الروسي مؤقتًا عن صفقة الحبوب ثم عاد إليها هذا الشهر، بفضل حنكة الزعيم التركي".

وتابعت المجلة، "أما داخل حلف الناتو، فهناك وجهة نظر واسعة مفادها أن أردوغان يبحث عن مصالحه أولاً وقبل كل شيء، سواء تماشى ذلك أو لم يتماشى مع مصالح الحلف، وذلك وفقًا لمقابلات مع عدد من الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين، تحدثوا جميعهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور الحساسة بشكل أكثر صراحة. ولكن من وجهة نظر تركيا، على الأقل، هناك منطق لسياسة أردوغان بشأن أوكرانيا، وفقًا لسونر كاجابتاي، الخبير في شؤون تركيا في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وأضاف: "سياسة تركيا تجاه أوكرانيا تتمثل في موالاتها لكييف وعدم مناهضتها لروسيا". وتابع قائلاً: "تركيا تدعم أوكرانيا عسكريا، وهي محايدة سياسيا، لكنها تحافظ على العلاقات مع روسيا مفتوحة اقتصاديا".

وبحسب المجلة، "تريد تركيا، بقوتها الجيوسياسية الفريدة كحارس للبحر الأسود، منع وقوع المنطقة بالكامل تحت سيطرة روسيا. في الوقت نفسه، قدم التماسك الاقتصادي مع روسيا لتركيا شريان حياة ماليًا فريدًا في وقت تكافح فيه التضخم والعجز الهائل في الحساب الجاري، كل ذلك قبل الانتخابات العام المقبل. قال جيمس جيفري، سفير الولايات المتحدة السابق في تركيا ورئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون: "من مصلحة تركيا منع التوسع الروسي وعدم حرق جسورها مع واشنطن ومع أوروبا". وأضاف: "في النهاية، أردوغان يقف مع الغرب لمنع روسيا من الفوز. ولكن بعد ذلك، سيحاول تعظيم موقف تركيا مع روسيا، مع أوكرانيا، مع الغرب، ومع الشرق الأوسط"."

وأضافت المجلة، "حتى في الوقت الذي يعزز فيه أردوغان العلاقات الاقتصادية مع روسيا، يبدو أن قادة الناتو حريصون على تجنب انتقاد الرئيس التركي وإخفاء خلافاتهم الداخلية، هو الذي استعرض قوته الفريدة التي يتمتع بها في هذه الأزمة مع دخول الصراع في أوكرانيا شهره العاشر. خلال زيارة إلى تركيا هذا الشهر، أشاد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بتركيا للتوسط في تبادل أسرى الحرب وصفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا و"دعمها القوي لحق أوكرانيا في الدفاع عن النفس". لكن كل التقلبات والانعطافات في سياسات تركيا أحبطت الحلفاء الرئيسيين للرئيس الأميركي جو بايدن في الكابيتول هيل، الذي يشرف على تمويل المساعدات الأميركية لأوكرانيا ومبيعات الأسلحة للحلفاء بما في ذلك تركيا. قالت السناتور جين شاهين، وهي ديمقراطية عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، "علينا أن ندرك أن تركيا يمكن أن تقدم مساهمات مهمة، ومن الأفضل أن تكون في الناتو بدلاً من الخروج منه". وتابعت: "لكنهم كانوا أيضًا لاعبين سيئين من بعض النواحي. ونحن بحاجة إلى النظر في كيف يمكننا ... تشجيعهم ومحاسبتهم عندما يكون الرئيس أردوغان لاعبًا سيئًا"."