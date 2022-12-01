تفاصيل تكشف للمرة الأولى... هكذا قتل زعيم داعش

جاء في موقع "الحدث" الالكتروني:

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كما أضاف أن "مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي هو ضربة أخرى لداعش"، غير أنه لفت إلى أن التنظيم لا يزال يشكل خطراً على المنطقة.كذلك شدد على أن "القيادة المركزية وشركاءنا مازالوا يركزون على إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم".من جهتها رفضت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار التعليق على ما إذا كانت القوات الأميركية لعبت دوراً في قتل زعيم "داعش".كما قالت للصحافيين: "يسعدنا أن نرى التخلص من قادة داعش بشكل متعاقب"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي لتنظيم داعش وهي على استعداد للعمل مع الشركاء الدوليين".وكان المتحدث باسم "داعش" قد أعلن بتسجيل صوتي قبل ساعات، مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي واختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً له.وقال أبو عمر المهاجر في كلمة بثتها حسابات تابعة لـ"داعش" على تليغرام، إن زعيم التنظيم قتل أثناء المعارك دون أن يشير إلى مكان أو توقيت مقتله.يشار إلى أنه في التاسع من سبتمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التركية ألقت القبض على "قيادي كبير" في تنظيم "داعش" ملقب بـ"أبو زيد" واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي.وأفادت وسائل إعلام تركية في حينه بوجود أدلة تشير الى أن الصميدعي قد يكون الهاشمي القرشي.يذكر أن "داعش" الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، مني بهزيمة أولى في العراق (سنة 2017) ثم في سوريا (سنة 2019).لكن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن كانت محدودة في البلدين، خصوصاً ضد القوى الأمنية. كما يتبنى هجمات في دول أخرى حول العالم.وقد توجت هزيمة التنظيم بقتل القوات الأميركية لزعيمه الأول أبو بكر البغدادي ليل 26-27 أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أميركية بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا.وفي شباط 2022، أعلنت الولايات المتحدة قتل زعيم التنظيم الثاني أبو إبراهيم القرشي أيضاً في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" (جبة النصرة سابقاً) في إدلب السورية.وفي تموز، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم "داعش" في سوريا ماهر العكال بضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية."الحدث"