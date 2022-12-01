بكين تتعهد بالرد على حظر واشنطن معدات شركات اتصالات صينية

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس، إنها تعارض بشدة الحظر الذي فرضته هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية على مبيعات معدات شركات اتصالات صينية بسبب "مخاوف متعلقة بالأمن القومي".



وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لـ"حماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية".

Advertisement