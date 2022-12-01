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عربي-دولي

الرئيس الصيني يتعهد مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
01-12-2022 | 03:28
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تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في اجتماعهما الخميس في بكين، مواصلة الصين تقوية الاتصالات الاستراتيجية والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماع في "قاعة الشعب الكبرى" في بكين، قال شي، لميشيل، إنه يأمل أن تضع دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته تصوراً صحيحاً وموضوعياً عن الصين، وفقاً لما أفادت به هيئة الإذاعة الصينية.
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