الرئيس الصيني يتعهد مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في اجتماعهما الخميس في بكين، مواصلة الصين تقوية الاتصالات الاستراتيجية والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.



وفي اجتماع في "قاعة الشعب الكبرى" في بكين، قال شي، لميشيل، إنه يأمل أن تضع دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته تصوراً صحيحاً وموضوعياً عن الصين، وفقاً لما أفادت به هيئة الإذاعة الصينية.

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